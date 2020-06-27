ОТП Банк запустил новый пакет услуг для состоятельных клиентов — «ОТП Premium», говорится в релизе финучреждения.

«ОТП Premium» включает в себя дебетовую карту World Mastercard Black Edition, благодаря которой можно получать до 11% рублевого кешбэка при посещении «Кафе и ресторанов», при оплате покупок в категории «Красота и здоровье», а также оплачивая услуги «АЗС».

«При сохранении среднемесячных остатков клиент выбирает интересные ему небанковские сервисы: клининг, онлайн-обучение, подписка в онлайн-кинотеатре, дополнительные проходы в бизнес-залы аэропортов и многое другое. Из банковских привилегий можно выбрать сберегательные инвестиционные продукты, конкурентные ставки по размещению депозитов, бесплатное снятие наличных в банкоматах по всему миру, специальные тарифы на переводы», — сказано в сообщении.

По карте предусмотрены базовые привилегии: в частности, доступы в бизнес-залы по программе Lounge Key с возможностью бесплатного посещения, круглосуточная поддержка консьерж-сервиса, которая поможет организовать досуг, забронировать отели или авиабилеты, уточнили в банке.

