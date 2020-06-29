Банкиры выступают резко против предложения правительства компенсировать потери бюджета от налогового маневра в IT-отрасли за счет отмены льгот по НДС для программного обеспечения (ПО), пишет «Коммерсант» . По оценкам участников рынка, именно банки как крупные потребители ПО в результате обеспечат около половины платежей в бюджет. При этом банковские продукты не облагаются НДС, то есть речь идет о прямых расходах.

В ВТБ пояснили, что отмена льготы по НДС приведет к значительному удорожанию софта для банка, а это ощутимая статья расходов — банкам будет сложнее развивать IT теми темпами, которые были запланированы. Отмена льготы преждевременна, подчеркнули в кредитной организации.

По мнению члена правления банка «Открытие» Сергея Русанова, «странно, что инициативы в области IT, которые должны быть направлены на мотивацию развития технологий, для большой доли потребителей эту мотивацию занижают, тем самым сужая рынок».

Как рассказали в Тинькофф Банке, отмена льгот без учета реалий рынка, например того факта, что банки уже во многом стали IT-компаниями, но при этом не могут претендовать на IT-льготы, может привести к значительным потерям бизнеса.

Минкомсвязь предлагает компенсировать IT-компаниям отмену льгот по НДС на софт Для разработчиков российских программных продуктов Минкомсвязь России предлагала выделение необходимой финансовой помощи на постоянной основе.

По словам экспертов, расходы банков на программное обеспечение — одни из самых высоких в российской экономике. Кредитные организации могут просто начать покупать меньше современного ПО, что затормозит развитие IT в банковском секторе. В данном случае можно говорить, что налоговый маневр для IT-отрасли отчасти профинансируют банки, но не следует забывать, что более 60% банковской системы — государственные банки, которые в сложные времена получали и получают господдержку, отметили эксперты.