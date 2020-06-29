Транскапиталбанк присоединился к сервису переводов по номеру телефона Visa. В рамках запуска сервиса партнер банка — TalkBank — дополнительно реализует возможность перевода по номеру телефона в мессенджерах. Это означает, что переводы будут доступны без использования банковских приложений — при общении с чат-ботом, сообщает пресс-служба сервиса.

«Используя технологии Visa, команда TalkBank реализовала решение для быстрых переводов по номеру телефона, которое позволяет пользователям не скачивать отдельные приложения, настраивать что-либо или разбираться в интерфейсах, а также без необходимости быть клиентами одного банка», — говорится в релизе.



Внедрить сервис переводов Visa может практически любой банк, но необходима предварительная адаптация системы под существующие приложения. С TalkBank, использующим мессенджеры, функция для клиентов Транскапиталбанка становится доступной сразу.

По статистике, наиболее часто пользователи переводят деньги между собственными счетами, делают регулярные или периодические переводы родственникам и членам семьи, оплачивают такими переводами товары и услуги, совершают совместные покупки и так далее. «Все это теперь просто реализовать с помощью банка в мессенджерах. TalkBank обеспечивает полный спектр услуг через общение с интеллектуальным чат-ботом в Telegram, Viber, WhatsApp, мессенджерах Facebook и «ВКонтакте». Боту достаточно сообщить номер телефона получателя и сумму перевода», — сказано в сообщении.



Отмечается, что все переводы безопасны, а защиту обеспечивает система токенов, когда вместо данных карты передается цифровой идентификатор, сгенерированный для конкретного устройства. Это делает бесполезным перехват информации, а перевод может получить только держатель карты.