Совет Евразийского банка развития (ЕАБР) назначил на должность председателя правления Николая Подгузова. Соответствующее решение принято в ходе заочного заседания, сообщает пресс-служба банка.



Подгузов с июля 2017 года являлся гендиректором ФГУП «Почта России». В феврале 2020 года гендиректором Почты России был назначен Максим Акимов (бывший вице-премьер РФ), а Подгузов перешел на должность первого заместителя гендиректора. До прихода в Почту России Подгузов занимал пост замглавы Минэкономразвития.



Ранее сообщалось, что предшественник Подгузова Андрей Бельянинов 29 июня покидает банк. Бельянинов был назначен на должность председателя правления ЕАБР 1 декабря 2017 года. За этот период инвестиционный портфель банка вырос на 70% до 9,2 млрд долларов. Также ЕАБР создал расчетно-клиринговую систему и начал прямую (без использования доллара) конвертацию национальных валют стран — участниц банка.

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Государствами — участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В конце прошлого года о намерении стать членами ЕАБР официально заявили Венгрия и Молдавия.