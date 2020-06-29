Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности МТИ Банку на уровне «ruB», следует из релиза агентства.

«По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз. Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, уязвимой позицией по капиталу при ослабленной способности его генерации, удовлетворительным качеством активов и адекватным уровнем ликвидной позиции, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, на 1 июня 2020-го активы банка на 47% сформированы средствами на депозите в Банке России, еще около 18% валовых активов представлены остатками на ностро-счетах в банках с высоким кредитным качеством (с рейтингами на уровне «ruA-» и выше по шкале «Эксперт РА»).

Кредитный портфель юрлиц, физлиц и индивидуальных предпринимателей формирует 27% валовых активов на 1 июня 2020-го, а его качество оценивается как невысокое (доля ссуд III—V категорий качества составила около 40% совокупного ссудного портфеля, доля просроченной задолженности в корпоративном портфеле — 10,2%, портфеле физлиц — 11,7%), заключили эксперты.

