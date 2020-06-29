Чистая прибыль банка «Кузнецкий» за пять месяцев 2020 года составила 21 млн рублей, следует из релиза финучреждения.

С начала года банк получил чистый валовый доход в размере 215,5 млн рублей, чистых процентных доходов — 122,5 млн рублей, чистых комиссионных доходов и прочих доходов — 93 млн рублей. Общий объем доходов по состоянию на 1 июня 2020-го составил 334 млн рублей.



Активы банка на начало июня составили 6 млрд рублей, рост — 4,8% к аналогичной дате прошлого года, собственный капитал банка — 671 млн рублей.

«Кредитный портфель банка с начала года увеличился на 7% и составил 4,1 миллиарда рублей. Кредитный портфель корпоративных клиентов увеличился на 8% и на 1 июня 2020 года составил более трех миллиардов рублей, физических лиц — 1,1 миллиарда рублей, рост — 18% к аналогичной дате прошлого года. Объем всех привлеченных ресурсов составил 5,3 миллиарда рублей, рост — 2% к аналогичной дате прошлого года. Объем вкладов населения на 1 июня 2020 года составил 2,8 миллиарда рублей, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий увеличились на 16% и составили более 2 миллиардов рублей, остатки на счетах физических лиц приросли на 41% к аналогичной дате прошлого года», — сказано в сообщении.