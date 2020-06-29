Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» присвоило банку «ФК Открытие» кредитный рейтинг «AA+.ru» со «стабильным» прогнозом.

Как отмечается в релизе агентства, сильные рыночные позиции банка сочетаются с умеренной диверсификацией бизнеса. «Ключевое влияние на оценку бизнес-профиля оказывают высокие позиции в банковской системе: «Открытие» входит в первую десятку по размеру активов и капитала и относится к системно значимым кредитным организациям. Конкурентные позиции банка, особенно в части фондирования, поддерживаются его акционерной принадлежностью и историей существенной поддержки со стороны Банка России. Умеренная диверсификация бизнеса обусловлена сильными позициями банка в корпоративном кредитовании, а также быстрым развитием розничного кредитования и кредитования малого и среднего бизнеса, чему способствует разветвленная филиальная сеть», — говорится в сообщении. Уточняется, что в корпоративном кредитном портфеле доминируют добывающие отрасли и обрабатывающая промышленность, которые представлены в основном крупнейшими предприятиями. В розничном сегменте равные доли принадлежат ипотеке и потребительским кредитам.

Банк поддерживает высокую достаточность капитала, однако показатели рентабельности остаются волатильными. По мнению экспертов, банк может столкнуться с существенным падением прибыльности деятельности по итогам текущего года. В I квартале 2020 года финансовый результат банка по МСФО без учета страховой и пенсионной деятельности был отрицательным, отмечается в релизе НКР. Оценка ожидаемой рентабельности деятельности банка в 2020 году учитывает влияние пандемии COVID-19 на общую ситуацию в экономике России и в банковском секторе, в частности вероятный рост отчислений в резервы и сокращение процентных доходов. Давление на показатели рентабельности в среднесрочной перспективе также может быть связано с увеличением стоимости риска вследствие высоких темпов роста бизнеса, существенно превышающих среднерыночные показатели.

Умеренная склонность к риску обусловлена адекватным уровнем резервирования проблемных активов и хорошим качеством вновь сформированного кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг. Структура фондирования достаточно диверсифицированная, позиция по ликвидности оценивается как сильная.

Новая бизнес-модель банка, действующая с 2018 года, еще не прошла полный бизнес-цикл, что ограничивает оценку качества управления и стратегии.



Вероятность экстраординарной поддержки со стороны единственного акционера — Банка России оценена как высокая, что обусловило присвоение кредитного рейтинга на четыре уровня выше оценки собственной кредитоспособности банка.