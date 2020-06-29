Около 90% клиентов Страхового Дома ВСК, оформивших каско онлайн, проводят осмотр автомобиля самостоятельно, без участия эксперта. Об этом в интервью Банки.ру сообщила заместитель генерального директора компании Ольга Сорокина.

Она напомнила, что с апреля в ВСК процесс оформления и покупки каско стал полностью дистанционным. «Документы — паспорт и права — распознаются с помощью специальной системы, а провести полный предстраховой осмотр машины можно самостоятельно, без привлечения эксперта, — рассказала Сорокина. — Этот сервис реализован в мобильном приложении «ВСК Страхование» и позволяет за счет электронного документооборота сократить процедуру оформления страхового события до нескольких минут, получить направление на ремонт и поехать на сервис в этот же день».

По ее словам, дистанционный сервис доступен для любой программы страхования каско и абсолютно всем клиентам ВСК, купившим полис, не только в интернет-магазине. «Через мобильное приложение можно заявить о страховом событии, произошедшем не только на территории России, но и в странах СНГ, Европы и других государствах, предусмотренных договором», — указала заместитель генерального директора компании.

Подробнее о полностью дистанционном каско, переходе компании в сервисно-страховые продукты и новой реальности для рынка страхования можно прочитать в интервью Ольги Сорокиной.