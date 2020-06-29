Банк России опубликовал перечень иностранных эталонных процентных индикаторов, соответствующих принципам для финансовых индикаторов Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO).

Как поясняется в сообщении регулятора, предполагается, что указанные в перечне безрисковые эталонные процентные индикаторы будут применяться в качестве альтернативы LIBOR (London Interbank Offered Rate) и другим индикаторам, подлежащим замене в рамках глобальной реформы финансовых индикаторов, что повысит устойчивость функционирования финансового рынка.

«Финансовые индикаторы, являясь ориентирами уровней процентных ставок, валютных курсов, стоимости ценных бумаг и товаров, играют важную роль в функционировании финансовых рынков и экономики в целом. Проблема справедливого формирования финансовых индикаторов и наличия процедур, препятствующих манипулированию, особенно остро встала перед регуляторами после глобального финансового кризиса 2008—2009 годов. Тогда триггером послужили выявленные случаи манипулирования механизмом установления ставок по основным процентным индикаторам денежного рынка по необеспеченным сделкам межбанковского кредитования, так называемым индикаторам IBOR (Interbank Offered Rate)», — напоминают в ЦБ.

По мере необходимости Банк России будет актуализировать перечень альтернативных финансовых индикаторов.

Перечень иностранных эталонных финансовых индикаторов, соответствующих принципам для финансовых индикаторов Международной организации комиссий по ценным бумагам и требованиям законодательства Европейского союза

№ п/пВалютаПрежний индикаторНовый безрисковый индикатор, определенный решением национальных рабочих группСрочность нового индикатораПрирода нового индикатораАдминистратор нового индикатора
1USDLIBORSOFR (Secured Overnight Financing Rate)O/NРЕПОФедеральный резервный банк Нью-Йорка
2EUREURIBOR, EONIA, LIBOR€STR (Euro short-term rate)O/NНеобеспеченныйЕвропейский центральный банк
3GBPLIBORSONIA (Sterling Overnight Index Average)O/NНеобеспеченныйБанк Англии
4JPYLIBOR, TIBORTONAR (Tokyo Overnight Average Rate)O/NНеобеспеченныйБанк Японии
5CHFLIBORSARON (Swiss Average Rate Overnight)O/NРЕПОSIX (Швейцарская биржа)
6CADCDORCORRA (Canadian Overnight Repo Rate Average)O/NРЕПОБанк Канады
7AUDBBSWAONIA (Reserve Bank of Australia Cash Rate)O/NНеобеспеченныйРезервный банк Австралии