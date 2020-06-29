Правительство России расширило лимит по программе льготного кредитования — под 2% годовых — компаний в наиболее сильно пострадавших от эпидемии коронавируса отраслях при условии сохранения рабочих мест с 352 млрд до 468 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщает Минэкономразвития.

В ведомстве напоминают, что 23 июня в обращении к гражданам страны президент РФ Владимир Путин отметил востребованность программы, спрос на которую значительно превысил изначальные ожидания.

В рамках расширения программы увеличен объем субсидии банкам на 3,3 млрд рублей (до 15,75 млрд), а также лимит поручительств «ВЭБ.РФ» — на 100 млрд.

Как сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, на данный момент банками одобрены кредиты на общую сумму 289 млрд рублей, что позволит поддержать более 3 млн рабочих мест.



Это уже второе расширение программы, в рамках которой предприятия могут получить кредиты на возобновление деятельности под льготный процент и списать кредит при сохранении занятости. Программа реализуется с 1 июня в соответствии с постановлением правительства от 16 мая 2020 года № 696.