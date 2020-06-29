Рубль ощутимо подешевел к доллару и евро по итогам основной валютной сессии понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 70,34 рубля, что на 54 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент стоил 79,05 рубля, подорожав на 72 копейки.

«Доллар США вечером дорожает на полпроцента и торгуется по 70,3 рубля. В общем-то это и есть более-менее справедливая цена для американской валюты при текущей конъюнктуре, — написала незадолго до окончания основной сессии старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. — В ближайшее время пара доллар/рубль может двигаться в пределах 69,5—70,5 рубля. Завтра состоится аукцион Минфина по размещению ОФЗ вместо среды, которая станет нерабочей по случаю голосования по поправкам в Конституцию. Евро… может штурмовать 79,3 рубля без напряжения».

«Рубль не смог удержать позиции, несмотря на восстановление цен на нефть и умеренный рост валют развивающихся стран», — констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. По его словам, текущая динамика «говорит в пользу возможного продолжения роста и перехода доллара в диапазон 70—75 рублей. При этом снижение спроса на риск и возможный уход рынка энергоносителей ниже 40 долларов за баррель по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent в дальнейшем могут привести к подъему американской валюты в верхнюю половину данного коридора».

«Падение российской денежной единицы происходит вопреки отскоку в нефти и поддержке со стороны продавцов валюты (ЦБ, а также крупных налоговых агентов)», — отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. По его мнению, дальнейший рост иностранных валют будет ограниченным. «Доллар на этой неделе может ненадолго подняться выше 71 рубля, у евро будет шанс на время закрепиться выше 80 рублей», — прогнозирует эксперт.



«Рубль в течение дня выглядел несколько хуже других валют EM», — обращает внимание начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. «По всей видимости, дополнительное давление на российскую валюту могло оказывать продление секторальных санкций ЕС против РФ (в понедельник Совет ЕС принял решение продлить санкции до 31 января 2021 года)», — рассуждает аналитик.