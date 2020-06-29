Порядка 25% официально зарегистрированных безработных потеряли работу во время пандемии. При этом треть осталась без работы еще до начала пандемии, сообщил в понедельник министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«47% зарегистрированных безработных официально не работали длительное время или не работали по найму никогда, 33% — те, кто потерял работу до пандемии, 25% потеряли работу в период пандемии», — сказал на совещании правительства РФ о ситуации на рынке труда Котяков, чьи слова приводит ТАСС.

Он добавил, что Минтруд и Роструд уже провели достаточно большую работу с социальными партнерами, чтобы портал «Работа в России» предоставлял как можно больше вариантов трудоустройства. «Сегодня это самая массовая база вакансий в стране. На «Работе в России» зарегистрировано порядка 1 миллиона 200 тысяч свободных рабочих мест», — подчеркнул министр.



Ранее Котяков говорил, что стабилизация ситуации на рынке труда в России ожидается в IV квартале 2020 года.