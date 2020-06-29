«Яндекс» завершил публичное и частное размещение 21,523 млн акций класса А на общую сумму около 1,06 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

«Общее количество новых акций класса А, выпущенных в ходе публичного размещения и частного размещения, составляет 21 522 840 акций класса А, а совокупная валовая выручка составляет приблизительно 1,06 млрд долларов до вычета скидок и комиссий по андеррайтингу, сборов агента по размещению и предполагаемых совокупных расходов на размещение», — говорится в сообщении.

Единственным организатором публичного размещения и одновременного частного размещения акций компании выступил банк Goldman Sachs. Инвесторами в параллельном частном размещении стали «ВТБ Капитал», Ervington Investments Limited, конечным бенефициаром которой является Роман Абрамович, и Treliscope Limited, конечными бенефициарами которой являются Александр Абрамов и Александр Фролов.

«Яндекс» привлек 400 млн долларов от ускоренного размещения акций Ранее «Яндекс» объявил, что в целях дополнительного привлечения средств планирует продать новые акции класса A на сумму 800 млн долларов, в том числе через ускоренное размещение акций планировалось привлечь 200 млн долларов.

На днях компания сообщила о привлечении в ходе ускоренного размещения акций 400 млн долларов за счет продажи более чем 8 млн новых акций класса A по цене 49,25 доллара за акцию, то есть вдвое больше запланированного уровня.



Ранее «Яндекс» объявил, что в целях дополнительного привлечения средств планирует продать новые акции класса A на сумму 800 млн долларов. 200 млн долларов планировалось привлечь через ускоренное размещение акций, еще 600 млн долларов должны были приобрести в равных долях три частных инвестора: «ВТБ Капитал», инвестиционная компания Романа Абрамовича, а также инвестиционная структура Александра Абрамова и Александра Фролова.