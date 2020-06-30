Минстрой РФ предлагает разрешить молодым семьям подавать заявления на получение сертификатов на приобретение или строительство жилья через портал госуслуг. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

«Проект постановления правительства РФ… предусматривает: предоставление возможности молодым семьям направлять документы посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Для подачи комплекта документов через портал госуслуг один из членов молодой семьи должен подписать его простой электронной подписью, говорится в документе. Сейчас молодые семьи могут направлять заявление на получение жилищных сертификатов, лично обратившись в орган местного самоуправления по месту жительства. Проект постановления разработан в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ».

Молодые семьи могут получить социальные выплаты на улучшение жилищных условий по государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Субсидия может быть использована для оплаты договора купли-продажи жилья или договора строительного подряда при возведении дома, для уплаты паевого взноса ЖСК, первоначального взноса по ипотеке, а также для погашения основного долга и процентов по такому кредиту.

Для участия в программе молодая семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и обладать доходом, необходимым для получения кредита или оплаты средней стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты. Возраст участников программы не может превышать 35 лет.