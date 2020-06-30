Хоум Кредит Банк по мере улучшения эпидемиологической ситуации будет переводить сотрудников головного офиса, региональных представительств и кол-центров на гибридный режим работы. Это означает, что часть сотрудников вернется в офис, часть будет работать из дома. При выборе режима работы будут учитываться пожелания самих сотрудников, сообщает пресс-служба банка.

«Более трех месяцев удаленной работы показали, что наш банк одинаково эффективно работает и в офисах, и из дома. Поэтому мы приняли решение гибко подходить к ситуации и использовать оба этих метода с учетом рабочих задач и индивидуальных пожеланий сотрудников», — прокомментировал председатель правления Хоум Кредит Банка Юрий Андресов.

В марте 2020 года, менее чем за две недели, весь бэк-офис банка в Москве и регионах, а также все его кол-центры в Обнинске, Томске и Волгограде были переведены на удаленный режим работы. Это около 5 тыс. человек. Отделения банка работали в обычном режиме. Часть кредитных специалистов из закрытых из-за пандемии магазинов были временно переведены на работу в кол-центры банка.

В настоящее время удаленный режим работы сохраняется. Гибридный режим будет вводиться постепенно по мере дальнейшего улучшения эпидемиологической ситуации.