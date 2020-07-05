Райффайзенбанк подключил к Системе быстрых платежей (СБП) с помощью QR-кода первую региональную компанию в сегменте строительного ретейла. Благодаря реализации проекта «Стройландия» сможет повысить скорость, удобство и безопасность обслуживания клиентов, а также снизить эквайринговую комиссию до 0,4%, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Подключение сервиса по оплате с помощью QR-кода позволяет бизнесу в несколько раз понизить комиссию за прием платежей. В зависимости от категории торгово-сервисного предприятия она составит от 0,4% до 0,7%», — говорится в релизе.



Для оплаты покупок используется технология динамического QR-кода. Для того чтобы оплатить покупку в розничной сети «Стройландии», клиенту достаточно просто отсканировать QR-код на кассе. После этого в мобильном приложении банка, поддерживающем СБП, можно будет подтвердить оплату. Денежные средства поступят на счет магазина в течение 15 секунд. Уведомление о факте оплаты приходит на телефон покупателя в виде виртуального чека, а также на кассу продавца, после чего покупатель получает кассовый чек.



Сейчас сервис оплаты по QR-коду доступен во всей сети «Стройландии» в 24 городах России. В ближайшее время будет реализована функциональность оплаты по СБП на сайте компании.





