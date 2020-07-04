Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки по действующим. Разберемся в нововведениях.

Сбербанк России ввел вклад «Лето Онлайн». Оформить вклад можно через интернет- или мобильный банк. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Срок — три и шесть месяцев. Доходность составит 3,8% и 4% годовых соответственно.

ЮниКредит Банк уменьшил ставки по вкладам в рублях. «Первоклассный» открывается под 3,05—3,35% (ранее — под 3,55—3,7%), а «Зарплатный» — под 3,25—3,55% годовых (прежде — под 3,75—3,9%). Срок депозитов — на 91, 181, 270, 368 дней. «Универсальный» (от 91 до 1 101 дня) оформляется под 2,75% годовых (вместо 3,25%).

Росбанк понизил ставки по вкладам в рублях. Так, вклад «150 лет надежности» (на три, шесть, семь, девять, 12, 18, 24, 36 месяцев) открывается под 3,1—3,7% годовых (ранее — под 4—4,4%). Проценты выплачиваются в конце срока. «Пополняемый» (на три, шесть, девять, 12, 18 месяцев) оформляется под 2—2,7% годовых (вместо 3,1—3,7%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Мособлбанк снизил ставки по рублевым вкладам. Так, по вкладу «Маневр» (от 50 тыс. рублей на 182 дня) проценты начисляются по периодам. За полный срок размещения средств процентные ставки составят 5—5,2% годовых (вместо 5,75—5,95%). При досрочном расторжении договора проценты за каждый полный период сохраняются. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам. «Сохраняй» (от 1 тыс. рублей, от одного месяца до трех лет) открывается под 1,7—3,5% (ранее — под 2,2—4%), «Пополняй» (от 1 тыс. рублей, от трех месяцев до трех лет) — под 2,1—3,15% (прежде — под 2,6—3,65%), а «Управляй» (от 30 тыс. рублей, от трех месяцев до трех лет) — под 1,45—2,8% годовых (вместо 1,95—3,3%).

Нефтепромбанк ввел вклад «Доходная Стратегия». Он открывается на 730 и 1 100 дней под 5,5% и 5,6% годовых соответственно. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора до 91 дня проценты выплачиваются по ставке 0,1%, свыше 91 дня — по ставке 0,8% годовых.

Московский Кредитный Банк снизил ставки по депозитам в рублях. «МЕГА Онлайн» (от трех до 36 месяцев) открывается под 4,4—5% (ранее — под 4,9—5,5%), а «Гранд+» (на 370, 540, 730 дней) — под 4,75—4,8% годовых (вместо 5,25—5,3%). Предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно.