Новикомбанк открыл новый офис обслуживания в Нижнем Тагиле, следует из релиза финучреждения.

Отделение расположено по адресу: ул. Окунева, д.1.

«Новый офис в Нижнем Тагиле будет предоставлять широкую линейку розничных продуктов и услуг работникам предприятий госкорпорации «Ростех». В частности, это и кредитование на специальных льготных условиях (ипотека, потребительские кредиты, кредитные карты), и платежные инструменты (бесконтактные платежи, безопасные платежи в сети Интернет, мгновенные P2P-переводы, прием платежей за услуги), и дистанционные сервисы и услуги (интернет-банк и мобильное приложение), и программы лояльности (кешбэк)», — сказано в сообщении.