Персональные данные москвичей, полученные ранее для оформления цифровых пропусков во время режима повышенной готовности в столице, еще не удалены, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

«В соответствии с федеральным законом № 152-ФЗ, персональные данные, полученные в рамках оформления цифровых пропусков для поездок по Москве, будут уничтожены после завершения судебных процедур, касающихся пропускного режима», — сказали в пресс-службе.



Во вторник глава Минкомсвязи Максут Шадаев заявил, что все персональные данные, которые использовались при оформлении цифровых пропусков в регионах РФ, удалены после ослабления пропускного режима.