Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило рейтинг Кредит Европа Банка на уровне «BBB(RU)» с «позитивным» прогнозом и рейтинг его облигаций также на уровне «BBB(RU)».

Кредитный рейтинг банка обусловлен адекватной оценкой его бизнес-профиля, адекватной достаточностью капитала, удовлетворительным риск-профилем и адекватными фондированием и ликвидностью, поясняется в релизе агентства. Прогноз по кредитному рейтингу отражает ожидания АКРА в отношении улучшения оценки риск-профиля банка в результате замедления роста его кредитного портфеля.

В АКРА напоминают, что банк входит в группу компаний Fiba Group (Турция). Аналитики отмечают, что Кредит Европа Банк является активным игроком рынка потребительского кредитования и обладает сильной франшизой в сегментах кредитных карт и мгновенных кредитов (входит в топ-десятку). Начиная с 2018 года банк активно наращивал портфель розничных кредитов, объем которых достиг 74% всех ссудных требований. Предоставление широкого спектра кредитных продуктов и значительный объем комиссий по операциям с кредитными картами обеспечивают высокую диверсификацию операционного дохода. Качество управления и стратегии оценивается как адекватное в контексте российской банковской системы.

АКРА сохраняет адекватную оценку капитала банка, учитывая показатели его достаточности и способность финучреждения к генерации чистой прибыли. Агентство отмечает улучшение коэффициента достаточности капитала первого уровня, что вызвано сокращением объема активов, взвешенных по уровню риска, в связи с уменьшением кредитного портфеля.

Агентство оценивает риск-профиль банка как удовлетворительный. Отмечается сокращение на 13% совокупного кредитного портфеля Кредит Европа Банка в 2019 году за счет уменьшения объема корпоративных ссуд. При этом АКРА обращает внимание на невысокий рост (на 2%) розничного кредитования в 2019 году. В начале 2020 года отмечалось дальнейшее замедление темпов роста объемов выдач. Проблемные кредиты составили 9,3% от совокупного портфеля в 2019 году, что выше показателя 2018 года в 6,7%. Рост был связан как с увеличением валового объема данных кредитов, так и с уменьшением общего объема портфеля банка. Агентство указывает на снижающуюся долю кредитов, предоставленных строительным и девелоперским компаниям.



АКРА отмечает сохранение сильной позиции банка по ликвидности. По состоянию на 31 декабря 2019 года Кредит Европа Банк выдерживает отток клиентских средств как в базовом, так и в стрессовом сценарии. Структура фондирования характеризуется преобладанием средств физических лиц и низкой концентрацией на крупнейших кредиторах.