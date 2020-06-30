Приложение «Мобильный идентификатор», которое можно будет использовать вместо паспорта, в будущем будет дополняться разными данными граждан, в том числе туда могут быть интегрированы социальные карты и студенческий билет. Об этом, как передает ТАСС, рассказал журналистам глава Минкомсвязи России Максут Шадаев.

«Мы его называем «Мобильный идентификатор» гражданина — это условно, просто мы пытаемся сделать так, чтобы вы в девяти случаях из десяти не доставали свой паспорт, чтобы могли обойтись телефоном. В данном случае мы говорим о том, что это — как сейчас у нас работает система оплаты через телефон: у вас есть карточка, но вам проще и удобнее оплачивать через телефон. <...> Там же будет много [информации]. Мы считаем, что, возможно, студенческий там будет, возможно — зачетка, возможно — социальные карты. Мы планируем, что это будет универсальный идентификатор там, где можно заменить это все QR-кодом», — сказал Шадаев.

При этом глава Минкомсвязи отметил, что технически все готово. «Надо просто запускаться, а потом будем дополнять. <...> Мы бы хотели, чтобы до конца этого года это приложение хотя бы в пилотном регионе заработало. <...> Мы хотим очень в Москве пилот», — сообщил Шадаев.

Ранее Минкомсвязь предложила провести с 1 июля 2020 года до конца 2021 года эксперимент в Москве по получению гражданами ряда государственных, муниципальных и иных услуг с использованием специального мобильного приложения («Мобильного идентификатора») вместо паспорта. К 31 августа министерство предлагает создать мобильное приложение и инфраструктуру для его работы. Использовать приложение можно будет с 1 декабря 2020 года.

Так, граждане смогут не только представлять вместо паспорта сгенерированный в приложении QR-код, но и прикладывать смартфон к считывающему устройству при помощи технологии NFC, которая используется, например, для бесконтактной оплаты покупок с телефона.



В рамках пилотного проекта использовать приложение в качестве паспорта можно будет москвичам в возрасте от 18 лет, имеющим верифицированную учетную запись на портале госуслуг и действующий паспорт.