Арбитражный суд Москвы на заседании 29 июня объявил резолютивную часть решения о введении процедуры принудительной ликвидации в отношении Апабанка. Об этом во вторник, 30 июня, сообщает Агентство по страхованию вкладов, которое назначено ликвидатором.

Напомним, лицензия у АО «Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк «Апабанк» была отозвана 31 января 2020 года.

В ЦБ, в частности, поясняли, что банк «занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения (отражение в финансовой отчетности принимаемых кредитных рисков и реальной стоимости учтенной на балансе недвижимости по требованию Банка России выявило снижение более чем на 40% капитала кредитной организации, что является реальной угрозой интересам ее кредиторов)».

Регулятор указывал, что более 70% кредитного портфеля Апабанка было представлено проблемными ссудами. Банк России неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения. Исполнение требований надзорного органа приводило к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства.

ЦБ тогда же аннулировал лицензию Апабанка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.



Апабанк не был участником системы страхования вкладов.

