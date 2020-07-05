Русфинанс Банк подключился к кредитной программе Subaru Drive и предлагает специальные условия автокредитования по ставке от 0,1% на автомобили 2019 года выпуска, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Специальные тарифы действуют для приобретения Subaru XV, Forester, Outback, Legacy и WRX/WRX STI.

«Будущим владельцам Subaru доступны удобные и разнообразные тарифы Русфинанс Банка: с минимальной переплатой по кредиту по ставке от 0,1% годовых, с первоначальным взносом в размере от 10% от стоимости автомобиля или же с комфортным ежемесячным платежом без каких-либо дополнительных финансовых сервисов», — рассказал начальник управления продаж Русфинанс Банка Павел Самойлов.

Заемщики Русфинанс Банка могут также воспользоваться бесплатным сервисом для отсрочки первого платежа по автокредиту на срок до 60 дней.



Клиенты могут оформить кредит на специальных условиях при помощи представителей Русфинанс Банка в шоу-румах официальных дилеров Subaru. Заемщики могут подать онлайн-заявку, чтобы получить итоговое решение по кредиту.