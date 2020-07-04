Русфинанс Банк представляет новые тарифы по специальной программе автокредитования покупателей автомобилей Peugeot и Citroёn (Groupe PSA), сообщает пресс-служба кредитной организации.



Так, уровень ставок начинается от 0,4% для покупки Peugeot 408 и Сitroёn C4 Sedan (2018/2019 годов выпуска), а для Сitroёn C5 Aircross (2019 года выпуска) — от 2,9% годовых.

При покупке любых моделей Groupe PSA клиенты Русфинанс Банка могут воспользоваться бесплатным сервисом для отсрочки первого платежа по автокредиту на срок до 60 дней.

Банк также напоминает о возможности подать онлайн-заявку, чтобы удаленно получить решение по автокредиту, и рекомендует использовать дистанционные переводы для внесения платежей.

