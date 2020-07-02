Спустя месяц после подключения Сбербанка к Системе быстрых платежей (СБП) доля денежных переводов с участием кредитной организации в системе выросла до 12—21%, пишут «Известия» , ссылаясь на кредитные организации из топ-30.

По оценке Абсолют Банка, доля Сбербанка в денежных перечислениях через СБП в июне составила 21%, клиенты сделали 1,2 тыс. переводов на сумму около 17 млн рублей. Объем перечислений между клиентами Промсвязьбанка и Сбербанка через сервис регулятора составил почти 300 млн рублей, это около 18% от общего показателя операций в СБП, сообщили в Промсвязьбанке.

В Московском Кредитном Банке отчитались, что доля переводов в Сбербанк через СБП по количеству операций составляет 13,7%, по объему — 11,6% от всех операций через систему за последний месяц. В банке «Левобережный» процент исходящих перечислений в Сбербанк составил порядка 12 пунктов. В Почта Банке наблюдается большой спрос на переводы в Сбербанк с помощью СБП, но большинство из них заканчивается неудачно из-за сложной процедуры подключения сервиса для клиентов на стороне Сбербанка.

В ЦБ сообщили, что к концу июня к системе подключился 71 банк. За весь период действия СБП с февраля 2019-го через нее было проведено около 19,7 млн операций почти на 167,3 млрд рублей, отметили в регуляторе.

По словам экспертов, долю переводов в СБП с участием Сбербанка в 12—21% можно назвать значительной, учитывая столь короткий промежуток времени с момента подключения крупнейшего банка. В ближайшие месяцы доля таких операций может превысить 50%. Из-за сокращения комиссионных доходов после снижения ключевой ставки и ограничения эквайринговых тарифов банки стремятся заработать на любых других услугах, отметили эксперты. В этих условиях переводы внутри Сбербанка оказываются менее выгодными, чем за его пределами: с 1 мая кредитные организации не имеют права взимать комиссию за все операции через СБП до 100 тыс. рублей в месяц, тогда как внутри Сбербанка бесплатные переводы ограничены 50 тыс. рублей.