ВТБ подал исковое заявление к входящей в структуру «Открытие Холдинга» компании «Открытие промышленные инвестиции» на сумму 61 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.



Исковое заявление зарегистрировано 29 июня Арбитражным судом Москвы.

ВТБ предоставил компании «Открытие промышленные инвестиции» кредит в рамках сделки по продаже алмазного актива «ЛУКОЙЛа» — «АГД Даймондс» — в пользу «Открытие Холдинга» в 2017 году. «АГД Даймондс», в свою очередь, в том же году предоставила ВТБ гарантию на 1,5 млрд долларов в отношении этого кредита, следует из пояснительной записки к бухгалтерскому отчету «АГД Даймондс». Сумма кредита не указывается.



Какие-либо подробности иска в данных картотеки отсутствуют.