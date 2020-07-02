Сферу жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) ждет всеобъемлющий перевод в цифру — Минстрой планирует аккумулировать в общей электронной базе документацию на жилые дома, пишут «Известия» . Об этом говорится в проекте постановления правительства «Об утверждении правил деятельности по управлению многоквартирными домами и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах».

Согласно инициативе, техническая документация на строительство и реконструкцию многоквартирного дома, ключи от помещений общего имущества собственников и электронные коды доступа к оборудованию должны быть переданы не только на бумажном носителе, но и на электронном. Копии этих документов должны появиться в Государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ и обновляться по мере необходимости.

По словам экспертов, цифровизация отрасли ЖКХ позволит повысить ее прозрачность для граждан, снизить издержки для коммунальных предприятий за счет оптимизации технологического процесса, сокращения потерь и планирования работ по замене коммунальных сетей, а также обеспечить контроль со стороны государства. С этой задачей должна справиться ГИС ЖКХ, которая в перспективе может стать как платежной системой, так и электронной картотекой всего жилищного фонда в стране. Также перевод бумажной документации на дома в электронный вид позволит многократно упростить и ускорить работу УК. В первую очередь это касается аварийных ситуаций и ремонтных работ, рассказали эксперты.

Чиновники и эксперты выступили против отказа от индексации тарифов ЖКХ Идея заморозки противоречит поручению президента о моратории на ухудшение условий работы ресурсоснабжающих организаций.

Участники сферы ЖКХ не исключают, что в ближайшее время в России появится стандарт на оказание цифровых услуг жителям со стороны управляющих компаний. В стандарт могут войти услуги, которые предоставляют УК в цифровом формате. К ним относятся прием и регистрация заявок на проведение работ в ЖКХ, сообщения о неисправностях и консультации со специалистами. Цифровые коммуникационные каналы связи между жителями и управляющими компаниями — это то, что обязательно должно быть прописано в единых стандартах, добавили участники сферы.

Единый стандарт цифровых услуг для сферы ЖКХ может включать личный кабинет жителя, видеоконтроль, бесконтактный проход и проезд, заказ пропусков на автомобиль, умный паркинг, учет ресурсов, заявки в управляющую компанию, счета УК, диспетчеризацию инфраструктуры, считают участники сферы ЖКХ.