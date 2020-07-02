Владельцы машин с иностранными номерами больше не смогут избежать штрафов — МВД планирует получать данные о них из автоматизированной информационной системы (АИС) ОСАГО, находящейся в ведении страховщиков. Об этом пишут «Известия» . Первичные инвестиции в АИС ОСАГО 2.0, запущенной в конце июня, стоили страховому сообществу более 2 млрд рублей. В будущем производительность системы может быть увеличена в десять раз. Благодаря этому в базу данных можно добавить все виды страхования, не только автомобильные. Таким образом, у каждого человека появится полноценная страховая история.

Наиболее важное изменение — возможность с помощью новой АИС ОСАГО внедрять цифровые инструменты для индивидуализации тарифов и повышения качества анализа рисков, что является целью проходящей реформы ОСАГО и одной из причин модернизации АИС, считает директор по отраслевым решениями IT-компании «КРОК» в страховании Андрей Крупнов.

Новая система надежно защищена от мошеннических действий, уверены в Российском союзе страховщиков (РСА). Сейчас полис ОСАГО оформляется сразу в системе, то есть данных, которые страховщик не передал в АИС ОСАГО, теперь не может быть. К тому же в новой версии существенно усилена проверка данных, вводимых пользователем при покупке полиса обязательного автогражданского страхования. Также система позволит запустить проверку полисов с помощью дорожных камер.

С помощью базы страховщиков также можно будет выявлять нарушителей с иностранными номерами. Одним из обстоятельств, способствующих совершению ДТП с участием автомобилей, зарегистрированных в иностранных государствах, является отсутствие профилактического воздействия из-за проблем идентификации собственников (владельцев) таких транспортных средств при автоматической фотовидеофиксации правонарушений, считают в МВД. В базе ГИБДД эти транспортные средства не числятся.

В будущем АИС ОСАГО может перейти в ведение Банка России или другого государственного органа. По мнению регулятора, текущий функционал АИС ОСАГО требует переработки, он далеко выходит за рамки функционала РСА. Это связано не только со страховым законодательством, но и с необходимостью реализации общественных функций. Речь идет о контроле наличия полисов ОСАГО у водителей с помощью средств фото- и видеофиксации, пояснили в пресс-службе ЦБ.