Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам.

«Сохраняй» (от 1 тыс. рублей, от одного месяца до трех лет) открывается под 1,7—3,5% (ранее — под 2,2—4%), «Пополняй» (от 1 тыс. рублей, от трех месяцев до трех лет) — под 2,1—3,15% (прежде — под 2,6—3,65%), а «Управляй» (от 30 тыс. рублей, от трех месяцев до трех лет) — под 1,45—2,8% годовых (вместо 1,95—3,3%).

Дополнительные взносы предусмотрены для вкладов «Управляй» и «Пополняй». Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться. При открытии онлайн действуют повышенные ставки.

Депозит «Подари жизнь» (от 10 тыс. рублей на один год) оформляется под 3,5% годовых (вместо 4%). Пополнение не предусмотрено.

Проценты выплачиваются ежеквартально или капитализируются.