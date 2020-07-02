Ряд банков с 1 июля внесли изменения по картам в части бонусных программ, кешбэка, процента начисления дохода на остаток, ставок по кредиту и комиссии за снятие наличных.

Кешбэк и бонусные программы

Уральский Банк Реконструкции и Развития предлагает по кредитной карте «240 дней» повышенный кешбэк в размере 10% (максимум 1 тыс. рублей в месяц) в специальных категориях «медицинские центры и лаборатории», «книги, канцелярия», «автосервис и запчасти», «хобби» до 30 сентября этого года.

Банк «Открытие» внес изменения в программу лояльности по дебетовым и кредитным картам Opencard и по дебетовым картам SVO club. Теперь в выбранной категории («АЗС и транспорт», «кафе и рестораны», «отели и билеты» или «аптеки и салоны красоты») начисляется до 11% бонусами:

5% от суммы ежемесячных платежей на любую сумму в интернет- и мобильном банке и 1% за все покупки;

5% при минимальном суммарном остатке на карточных счетах от 100 тыс. рублей в месяц или если по кредитной карте Opencard задолженность погашалась в сумме, не превышающей более чем на 1 тыс. рублей минимальный ежемесячный платеж.

Также можно выбрать начисление до 3% бонусов за все покупки: 2% от суммы ежемесячных платежей в интернет- и мобильном банке и 1% при выполнении второго из вышеописанных условий. Максимальный лимит — 3 тыс. бонусов в месяц при выполнении первого условия и 5 тыс. баллов при выполнении второго условия.

С 1 июля по 30 сентября клиенты Банка ДОМ.РФ будут получать повышенный кешбэк в размере 5% в категориях «дом», «АЗС», «образование/библиотеки» (за покупку автомобильного топлива, траты на ремонт и обустройство квартиры, дома или дачи, а также за траты, связанные с подготовкой к новому учебному году). Возврат денежных средств по покупкам в категориях для повышенного кешбэка происходит при общей сумме покупок от 15 тыс. рублей в месяц. По операциям в иных категориях денежные средства будут возвращаться в размере 0,5% при общей сумме покупок от 5 тыс. рублей. Например, указанное актуально для продуктов «Карта», «Мультивалютный».

Банк «Нейва» в июле начисляет кешбэк 3% (кредитная и дебетовая Visa Gold) при совершении держателем покупок в категории «отели», «аренда машин».

Московский Кредитный Банк предложил новые категории повышенного начисления бонусов по программе «МКБ Бонус», действующие до конца сентября: «кафе и рестораны», «АЗС», «детские товары», «такси», «салоны красоты», «домашние питомцы». Ставка повышенного начисления баллов и количество выбранных категорий зависят от уровня программы лояльности. Для клиентов с пакетом услуг «Премиальный» доступна специальная категория «отели», для держателей карт «Мудрость» — «аптеки» и «ЖКХ».

Всероссийский Банк Развития Регионов предложил новые категории повышенного кешбэка по дебетовой карте «Заработай больше», действующие до конца сентября: «цифровые товары и онлайн-игры», «салоны красоты» и «зоомагазины».

МТС Банк вводит новые категории повышенного кешбэка по дебетовым и кредитным картам МТС Cashback. Теперь держатели карты получат 5% в категориях «аптеки», «АЗС» и «развлечения и активный отдых». Неизменным осталось вознаграждение в размере до 25% от стоимости онлайн-покупок, совершенных в магазинах-партнерах, и 1% за покупки в других категориях.

Банк «Восточный» по дебетовой «Карте № 1» представил клиентам новые категории для начисления повышенного вознаграждения. За покупку спортивных товаров, оплату доставки еды и проезда в общественном транспорте 5% от потраченной суммы будет начислено баллами, которыми в дальнейшем можно компенсировать полную стоимость любой ранее совершенной покупки.

Процент на остаток

«Ренессанс Кредит» по дебетовой «Карте геймера» с 1 июля начисляет проценты в размере до 5,5% годовых. Так, при сумме покупок в месяц более 5 тыс. рублей проценты начисляются в размере 5,5% годовых на минимальный остаток до 499 999,99 рубля, 4,25% годовых — от 500 тыс. рублей; если в течение месяца клиент осуществляет расчеты на сумму менее 5 тыс. рублей, на остаток начисляется 4%.

Кредит Европа Банк по карте Card Plus теперь будет начислять 4,8% (было 4,9%) на сумму от 10 тыс. рублей.

ОТП Банк снижает проценты начисления дохода на остаток по дебетовым картам. По карте «ОТП Максимум +» проценты будут начисляться в зависимости от суммы остатка на счете: при сумме до 15 тыс. рублей доход не начисляется, от 15 тыс. до 3 млн рублей — 4% годовых, свыше 3 млн рублей — 1%. По карте «ОТП Мир» при остатке на счете до 100 тыс. рублей будет начисляться 3%, свыше 100 000,01 рубля — 4% годовых, если остаток в один из дней месяца превысил 10 млн рублей — 0,1% годовых.

Локо-Банк снизил ставку начисления процентов на остаток средств на дебетовой карте «Простой доход с Банки.ру». По новым условиям держателям карты будет начисляться 5,6% годовых при одновременном поддержании остатка на карте и сумме покупок не менее 100 тыс. рублей в месяц. В июне размер процентной ставки составлял 6,25% годовых. Остальные условия по карте остались без изменений.

Процент по кредиту

Райффайзенбанк по кредитным картам «Кешбэк на все», «110 дней», «Наличная», Travel Rewards, Austrian Airlines понизил процентные ставки, действующие для безналичных операций, до 27,5—28,5% годовых (с 28—29%).

Комиссия за снятие наличных



Банк «Открытие» по дебетовым картам Opencard и SVO club устанавливает комиссию за снятие наличных в банкоматах и кассах сторонних банков в сумме свыше 10 тыс. рублей в месяц на уровне 1%, минимум 100 рублей; при меньшей сумме, а также в банкоматах банков-партнеров плата взиматься не будет.