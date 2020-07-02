Фондовые торги в РФ завершились в четверг ростом ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 1,66% к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 2 788,79 пункта. Индекс РТС поднялся на 2,94% — к отметке 1 248,28.

Акции Сбербанка прибавили в цене 3,34%, Московской биржи — 2,72%, «ЛУКОЙЛа» — 1,89%, «АЛРОСы» — 1,33%, ВТБ — 1,1%, «Газпрома» — 0,69%, «Тинькофф» — 0,65%, МТС — 0,2%. Котировки бумаг «Яндекса» снизились на 0,28%, «Норильского никеля» — на 0,27%.



«В четверг российский фондовый рынок смог продемонстрировать позитивную динамику на улучшении внешнего фона. Поддержку нашим бумагам оказала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог закрепиться выше 42 долларов за баррель. Также покупкам на нашем рынке способствовала динамика западных площадок», — комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Завтра в ходе сессии ожидается пониженная активность игроков на российском рынке, что будет связано с выходным в США», — добавляет он.



«После выходного в среду к торгам в четверг российские инвесторы вернулись в хорошем настроении. Дело в конъюнктуре и взвешенном отношении к рискам, которые оказались дополнены и стабильной американской статистикой. В результате рынок решил покупать и, похоже, не прогадал», — отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

По ее прогнозам, индекс Мосбиржи «может вырасти до 2 800 пунктов, если приподнятое настроение сохранится», а новая цель по индексу РТС расположена на отметке 1 255 пунктов.

«Геополитический фактор — результаты вчерашнего голосования по поправкам в Конституцию — для фондового и валютного рынков стал нейтральным фактором и уже учитывался рынком», — указывает Бодрова.



«Настроения на мировых площадках в четверг царили оптимистичные, но при этом американские индикаторы отступили от пиков дня, что указывает на некоторую осторожность инвесторов. В пятницу биржи США закрыты в связи с выходным, поэтому остальные площадки будут реагировать на статистику из Китая и Европы. Инвесторы все еще не могут определиться, стоит ли верить в светлое будущее или проявить осторожность ввиду рисков введения новых карантинных мер в США. Нестабильность обстановки продолжает толкать наверх золото, несмотря на склонность рынков акций к росту», — пишет аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.



Аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов уточняет, что «глобальные площадки сегодня разогреты позитивной статистикой по рынку труда в Европе и США. Пандемия снова ушла на второй план в связи с сообщениями об успешных разработках вакцин сразу несколькими компаниями».

