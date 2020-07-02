Рубль продемонстрировал укрепление к доллару и евро по итогам основной валютной сессии четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 70,43 рубля, что на 85 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро подешевел на 86 копеек, курс на указанный момент времени равнялся 79,14 рубля.

С начала торгов было проведено 38,7 тыс. сделок с долларом на 2,3 млрд долларов и 7,4 тыс. сделок с евро на 416 млн евро. Курсовые диапазоны составляли от 70,19 до 71 рубля за доллар и от 79,05 до 79,73 рубля за евро.



«Рубль сегодня воспользовался и интересом рынков к риску, и ростом в нефти, укрепившись в парах с иностранными валютами», — констатирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Рубль стал бенефициаром сегодняшнего глобального ралли… По нашей оценке, позитив для рубля будет скоротечным. Тенденция на укрепление может смениться падением российской валюты уже на следующей сессии. Ближайшие цели по доллару — диапазон 70,5—71, по евро — 79,5—80», — отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

«В четверг доллар и евро корректировались на российском рынке после серьезного роста во вторник, вызванного усилением санкционной риторики против РФ. Рубль по-прежнему крайне болезненно реагирует на любое проявление санкционных рисков, но при этом каждый раз достаточно быстро приходит в себя после волны распродаж. Кроме того, в четверг поддержку российской валюте оказывало и общее благоприятное настроение на глобальных рынках, вызванное сохраняющимися надеждами на восстановление экономического роста после снятия карантинных ограничений и информацией о прогрессе в создании вакцины против коронавируса», — комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

По его словам, дальнейшая динамика рубля будет во многом зависеть от успешности процесса снятия мировых ограничительных мер и восстановления экономической активности. «В случае успешного возобновления глобальной экономической активности без ущерба эпидемиологической обстановке, сопутствующего роста аппетита к риску на рынках EM и восстановления цены на нефть мы не исключаем укрепления рубля, однако считаем потенциал его роста ограниченным из-за одновременного восстановления импорта, усиления спроса на доллары к международным поездкам и возможного возобновления операций Банка России по покупке валюты. Мы полагаем, что потенциал укрепления рубля при благоприятном сценарии на внешних рынках уже в существенной мере был отыгран и в настоящее время ограничен июньскими максимумами на уровне 68 рублей за доллар», — заключает эксперт.



«В то же время до конца июля мы ожидаем постепенной коррекции российской валюты в сторону 72—74 за доллар. Помимо восстановления импорта РФ этому будут способствовать возможное усиление санкционной риторики против России и периодическое бегство от риска на глобальных рынках с сопутствующей коррекцией цены на нефть ниже 40 долларов за баррель Brent», — пишет Кравченко.