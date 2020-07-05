• Президент России Владимир Путин на этой неделе заявил, что современная Россия еще находится в стадии становления, в том числе и ее экономика. «Мы во многом еще очень уязвимы, у нас многое, как говорят в народе, сделано на живую нитку», — заявил он по итогам голосования по поправкам к Конституции. Агентство Fitch ухудшило прогноз по экономическому спаду в России в 2020 году до 5,8% с ожидавшихся ранее 5%. Аналитики, в частности, указали на ухудшение ситуации с вирусом и падение производства нефти. Экономисты ВШЭ констатируют, что экономический кризис в России в мае продолжился, а безработица превысила пик кризиса 2015 года. По оценкам аналитиков, падение ВВП во II квартале составит около 11% год к году. Между тем Банк России отмечает оживление экономической активности в конце июня, а оценки воспринимаемой инфляции в РФ постепенно улучшаются. Министр экономического развития Максим Решетников полагает, что размер ВВП России к IV кварталу 2021 года восстановится до уровня 2019 года, а рост в 2022 году может составить около 3%.



• Глава Сбербанка Герман Греф сравнил ситуацию с новой коронавирусной инфекцией с обстоятельствами дефолта 1998 года. При этом он подчеркнул, что Центральный банк «отработал очень качественно». Греф также сообщил, что Сбербанк планирует выплатить хорошие дивиденды за 2019 год, и рассказал, как кибермошенники сняли с его карты 2 тыс. долларов. Кроме того, он спрогнозировал, что рубль к концу 2020 года может укрепиться до 60 за доллар. Правда, аналитики сочли такой сценарий слишком оптимистичным. Да и сам глава Сбербанка признал, что «никто не знает, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, и если случится вторая волна, возможно, рубль станет колебаться». В свою очередь основатель группы «Тинькофф» Олег Тиньков сообщил в Instagram, что у группы «Тинькофф» больше возможностей для преодоления кризиса, чем у любого из конкурентов, так как с самого начала она была заточена на онлайн-работу. Кроме того, он дал понять, что бизнес не будет продаваться. Тиньков также написал, что его лечение от лейкемии проходит успешно и врачам после трех курсов химиотерапии удалось вывести его в состояние ремиссии. При этом во время лечения он переболел COVID-19. В пятницу же стало известно, что бывший топ-менеджер ВТБ Михаил Якунин возглавил правление крупнейшего крымского банка — РНКБ, а Василий Поздышев покидает посты, связанные с деятельностью УК ФКБС, в связи с назначением на должность старшего советника Банка международных расчетов.

• Прибыль банковского сектора без учета санируемых банков в мае снизилась в три раза по сравнению с апрелем, а без Сбербанка сектор вообще стал убыточным, свидетельствуют данные НКР. На фоне пандемии российские банки стали сокращать лимит овердрафта для клиентов и предлагать снизить первые платежи по POS-кредитам. Между тем граждане жалуются, что вместо кредитных каникул банки предоставили им реструктуризацию на собственных условиях. Банк России при этом рекомендует банкам реструктурировать по собственным программам кредиты заемщиков, которые обратились за кредитными каникулами, но не смогли подтвердить снижение доходов более чем на 30% в отведенный срок. Такой подход позволит заемщику избежать просроченной задолженности, отмечает регулятор. Между тем аналитики Банки.ру выяснили, в каких соцсетях лучше писать крупнейшим банкам, чтобы быстрее получить ответ на свой вопрос. Правительство внесло изменения в правила выдачи ипотечных кредитов по льготной ставке 6,5%. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, запуск льготной ипотеки способствует снижению ипотечных ставок, потенциал для которого еще есть. При этом Минстрой подтвердил намерение завершить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых 1 ноября. СМИ на этой неделе сообщили, что банки — участники Системы быстрых платежей запустили переводы по номеру телефона от юридического лица в адрес физического, а доля Сбербанка в переводах через СБП за месяц выросла до 21%. Также появилась информация, что PayPal с августа прекращает внутренние переводы в России, но официально о таком намерении не сообщалось. Между тем в пятницу Владимир Путин поддержал идею проработки новых мер защиты граждан, которые лишились своих банковских вкладов.

• Бесконтактные платежи с использованием технологии распознавания лиц точно возможны при не очень больших суммах, например на заправке или в метро, считает зампред Совбеза РФ, председатель попечительского совета фонда «Сколково» Дмитрий Медведев. И как раз на этой неделе Сбербанк и Visa запустили в кафе оплату по взгляду. Кроме того, стало известно, что банки планируют предоставить клиентам новые продукты, которые можно оформить с использованием сведений, внесенных на сайт госуслуг. Проект освобождает граждан от сбора документов из разных ведомств для предоставления в финорганизацию, подчеркнули в ЦБ. В свою очередь страховые союзы создают IT-платформу, которая позволит работать онлайн со всеми страховыми продуктами и сформирует страховые истории россиян по всем видам страхования. Всеобъемлющий перевод в цифру ждет сферу жилищно-коммунального хозяйства: Минстрой планирует аккумулировать в общей электронной базе документацию на жилые дома. Между тем все персональные данные, которые использовались при оформлении цифровых пропусков в регионах РФ, удалены после ослабления пропускного режима, заверил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

• С 1 апреля по 20 июня в России уволено более 3,5 млн человек, больше всего уволенных в Москве — 585 800 человек, свидетельствуют данные Минтруда. Порядка 25% официально зарегистрированных безработных потеряли работу во время пандемии, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, чистая величина сокращений в период карантина составила 680 тыс. человек. Замглавы Роструда Денис Васильев заявил, что после пандемии возникнет серьезная проблема с поиском работы — большое число претендентов на одну должность приведет к снижению заработной платы. Впрочем, согласно данным соцопросов, почти половина россиян и так готовы пойти на уступки по зарплате при трудоустройстве. Между тем Антон Котяков заявил о замедлении темпов роста безработицы в России, а президент подчеркнул, что вспышки безработицы из-за пандемии коронавируса в России уже не ожидается. Премьер-министр на этой неделе сообщил, что правительство выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест, а также поручил губернаторам взять под личный контроль ситуацию на региональных рынках труда и до 1 сентября представить доклады в Минтруд. Кроме того, Михаил Мишустин призвал активнее поддерживать развитие удаленной занятости. Между тем только 22% россиян устраивают условия удаленной работы, около 34%, работая дома, отмечают трудности с концентрацией внимания.

• «Самое главное — повышать уровень доходов российских семей», однако пока уровень доходов снижается, заявил в пятницу президент. Доля россиян, отмечающих ухудшение своего материального положения, выросла во второй половине июня до 32%, свидетельствуют представленные Центробанком данные. Согласно результатам исследования РАНХиГС, более 60% россиян ожидают ухудшения своего семейного благосостояния в течение 2020 года. В среднем российской семье из трех человек, в которой двое работают, для «нормальной жизни» нужно 85,7 тыс. рублей в месяц, выяснил холдинг «Ромир». При этом, по данным аналитического центра НАФИ, у 45% россиян перед началом пандемии коронавируса отсутствовали какие-либо сбережения. Ликвидировать бедность в России можно в течение трех лет, считает академик РАН Сергей Глазьев, представивший на этой неделе соответствующую стратегию. А депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил ввести в России налог на сверхдоходы. По его мнению, миллиардеры должны отдавать в бюджет большую часть своего заработка.