Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в июне вырос до 48,5 пункта с уровня мая в 31,9 пункта, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Организация отмечает, что июньское значение стало максимальным за четыре месяца. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали рост показателя до 47,5 пункта, как показала предварительная оценка.