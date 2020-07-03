Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в июне вырос до 48,5 пункта с уровня мая в 31,9 пункта, сообщает исследовательская организация Markit Economics.
Организация отмечает, что июньское значение стало максимальным за четыре месяца. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали рост показателя до 47,5 пункта, как показала предварительная оценка.
Индекс деловой активности в сфере услуг России в июне вырос до 47,8 пункта
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня — на ее замедление.