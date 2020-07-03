В Челябинвестбанке предлагают ипотечный кредит по ставке 6,5% годовых по программе с господдержкой, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Квартиры по этой программе можно приобрести у застройщиков в новых или строящихся домах. Минимальный первоначальный взнос — 20%. Заемщик может его внести как личными средствами, так и за счет материнского капитала или жилищной субсидии.

Минимальная сумма кредита — 300 тыс. рублей.

Максимальный размер кредита зависит от региона расположения квартиры. Для субъектов РФ (кроме Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области) он составляет 6 млн рублей, а для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 12 млн рублей.

Кредит выдается на срок до 15 лет. Заемщик может отказаться от страхования жизни и трудоспособности (процентная ставка увеличится на 0,5 процентного пункта) и от страхования приобретаемого жилья (ставка увеличится на 0,5 п. п.).