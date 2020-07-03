Партия «Единая Россия» предлагает ввести для самозанятых россиян дополнительные меры поддержки, в том числе касающиеся их кредитования и дополнительного обучения. Об этом сообщил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак. Он напомнил, что с 1 июля всем регионам предоставлено право устанавливать специальный налоговый режим для самозанятых, и заявил, что считает необходимым расширить перечень мер поддержки этой категории граждан.

«Это касается и возможности кредитования, дополнительного профессионального обучения. Нужно создавать условия для расширения клиентской базы, в том числе через цифровые платформы, которые сегодня активно растут. Как раз в этой области совсем недавно президентом дан целый ряд поручений по поддержке IТ-компаний», — сказал Турчак.

По его словам, государство не оставило самозанятых в период пандемии коронавируса. «Выйдя из тени, они начали получать поддержку. В полном размере вернули уплаченные в 2019 году налоги, с 1 июня официально зарегистрированным самозанятым начислен так называемый налоговый капитал — дополнительный налоговый бонус в размере 12 130 рублей на платежи в этом году. Также отдельные банки готовы предоставлять кредитные продукты для развития своего дела», — отметил Турчак.