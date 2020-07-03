Фондовые торги в РФ завершились в пятницу разнонаправленным изменением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,46% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 2 801,66 пункта. Индекс РТС потерял 1,05% и завершил сессию на отметке 1 235,18.

Акции МТС повысились в цене на 1,01%, «Газпрома» — на 0,98%, «Норильского никеля» — на 0,94%, «Тинькофф» — на 0,62%, «АЛРОСы» — на 0,37%, ВТБ — на 0,25%, Сбербанка — на 0,23%, Московской биржи — на 0,16%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,01%. Бумаги «Яндекса» подешевели на 0,24%.



По словам аналитика ИК «Фридом Финанс» Валерия Емельянова, индекс Мосбиржи держится лучше индекса РТС «по причине того, что падение активов компенсируется ослаблением рубля».

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова незадолго до окончания пятничных торгов подсчитала, что индекс Мосбиржи за укороченную рабочую неделю вырос на 1,7%, а индекс РТС, падавший сегодня на фоне курсовой качки, за последнюю неделю по факту почти не изменился.

«Скорее всего, начало новой недели будет бурным — США вернутся с удлиненных выходных, а конъюнктура вряд ли серьезно изменится. В России президент Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции: вопрос окончательно решен, и, вероятно, биржам это тоже предстоит учесть в ценах», — пишет эксперт.