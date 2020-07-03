Росстат представил оценку ВВП за I квартал 2020 года, выполненную методами использования доходов и формирования по источникам доходов. Данные опубликованы в пятницу на сайте ведомства.

Как напомнили в Росстате, объем ВВП России в I квартале 2020 года составил 25 трлн 317,7 млрд рублей. Физический объем ВВП вырос на 1,6% относительно аналогичного периода прошлого года.

Расходы на конечное потребление увеличились на 2,8%, валовое накопление — на 2,6% на фоне сокращения чистого экспорта товаров и услуг на 12,1%.

Рост конечного потребления в основном связан с увеличением расходов домашних хозяйств (плюс 3,3%) преимущественно на покупки товаров и приобретение финансовых услуг (расчетного и кассового обслуживания, переводов денежных средств, а также косвенно измеряемых услуг финансового посредничества).

Рост валового накопления обеспечивался увеличением валового накопления основного капитала (плюс 1,8%) и приростом запасов материальных оборотных средств в основном в части незавершенного производства.

Росстат подтвердил предварительную оценку роста ВВП в I квартале — 1,6% в годовом выражении По отношению к IV кварталу 2019 года показатель снизился на 18,7%.

Уменьшение чистого экспорта определялось сокращением экспорта товаров и услуг по сравнению с ростом импорта. По данным Федеральной таможенной службы России, физический объем экспорта уменьшился на 3,4%, что связано прежде всего с сокращением объемов экспорта нефти и газа. Импорт вырос в физических объемах на 1%.

В структуре ВВП в I квартале 2020 года относительно соответствующего квартала прошлого года доля чистого экспорта товаров и услуг сократилась с 11% до 6,7% за счет падения индексов цен и физического объема экспорта товаров ТЭК. При этом доля расходов на конечное потребление увеличилась с 72,6% до 76%, валового накопления — с 16,4% до 17,3%.

В структуре ВВП, сформированного по источникам доходов, за тот же период доля оплаты труда повысилась c 48% до 51,9% за счет опережающего роста оплаты труда по сравнению с ВВП в целом.



Доля чистых налогов на производство и импорт снизилась с 11,8% до 11,3% за счет сокращения ставок вывозных таможенных пошлин на энергоресурсы и сокращения налогооблагаемой базы; доля валовой прибыли, соответственно, сократилась с 40,2% до 36,8%.