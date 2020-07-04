Верховный суд (ВС) РФ подтвердил привлечение к субсидиарной ответственности по обязательствам ЕвроАксис Банка десяти его бывших топ-менеджеров, говорится в определении суда.



ВС отклонил жалобу экс-члена правления банка Натальи Попковой на определение Арбитражного суда Москвы от 3 октября 2019 года, а также постановления апелляционной и кассационной инстанций. Тогда суд по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) привлек, в частности, к ответственности бывшего председателя совета директоров банка Обрада Сикимича и председателя правления кредитной организации Ивана Маричича. Акционерами банка являлись группа сербских финансовых институтов и граждане Кипра, Сербии и Черногории.

Однако суд приостановил рассмотрение вопроса о размере субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами. Кроме того, в сентябре 2019 года Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ в заявлении АСВ об аресте имущества экс-руководства банка на сумму 1,07 млрд рублей.

Агентство обжаловало в апелляции определение Арбитражного суда Москвы от 9 июля 2019 года. Заявление о принятии обеспечительных мер было направлено в суд в рамках иска АСВ о взыскании этой суммы с экс-руководителей банка.

Суды дважды отклонили требование об аресте имущества. Агентство не представило доказательства того, что «непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта», говорится в материалах столичного арбитража.

В ходе конкурсного производства было установлено, что контролирующими ЕвроАксис Банк лицами совершены действия по формированию заведомо невозвратной ссудной задолженности юридических лиц, а также выданы банковские гарантии без их отражения в бухгалтерском учете банка. Кроме того, при наличии соответствующих оснований руководством банка не принимались меры по предупреждению банкротства, отметило АСВ.

Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 14 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» и статьей 189.23 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» являются, по мнению агентства, основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности.

Арбитражный суд Москвы 31 августа 2016 года признал ЕвроАксис Банк несостоятельным.