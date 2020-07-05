Rate & Goods совместно с «МТС Кассой» запускает сервис доставки товаров из небольших районных продуктовых магазинов, говорится в совместном релизе компаний.

Сервис будет работать следующим образом. Магазин, оборудованный «МТС Кассой», передает ассортимент товаров в приложение Rate & Goods. Пользователь приложения выбирает ближайший магазин и заказывает нужные товары. Заказ попадает в специальный модуль в «МТС Кассе» кассе магазина. Доставку организует магазин. Для участия в проекте магазину не нужно никакое дополнительное оборудование, кроме «МТС Кассы».

«В ретейле намечается новый тренд — взрывной рост рынка экспресс-доставки продуктов. По нашим прогнозам, его объем достигнет 35—40 миллиардов рублей в этом году. Эту нишу сейчас занимают крупные торговые сети и агрегаторы. Чтобы составить им достойную конкуренцию, малый бизнес должен иметь возможность организовать свою доставку и рассказать о такой опции потенциальным покупателям. Бесплатное приложение с интеграцией ассортимента магазина как раз выполняет эти функции», — отмечает генеральный директор «МТС Кассы» Максим Исаев.



Rate & Goods и «МТС Касса» планируют провести пилотный запуск, в котором будет участвовать ограниченное число магазинов в Москве и Московской области, чтобы усовершенствовать различные аспекты сервиса и переходить к постепенному расширению географии проекта.

В пилотном проекте примут участие магазины из ряда московских районов (Покровское-Стрешнево, Даниловский, Кузьминки) и населенных пунктов Подмосковья (Мытищи, Королев, деревня Шолохово).