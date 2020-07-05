«Национальная Фабрика Ипотеки» (зарегистрированный бренд «Ипотека24») и Азиатско-Тихоокеанский Банк заключили кредитную сделку под залог жилищных ипотечных закладных. Кредитование осуществляется с применением депозитарного учета и полноценным залогом прав, говорится в релизе компании.

«Общий кредитный лимит составляет более 300 млн рублей с правом полного или частичного досрочного погашения. Данный вид кредитования юридических лиц является достаточно редким на рынке и требует наличия глубокого опыта и экспертизы всех участников сделки», — говорится в релизе.

По стандартам федерального оператора ипотечного рынка — «Национальной Фабрики Ипотеки» — выдаются кредиты как на покупку жилья, так и под залог имеющейся квартиры в крупных городах РФ. С момента запуска проекта в середине 2018 года совокупный объем сделок превысил 14 млрд рублей.

Для развития ипотечного кредитования «Национальная Фабрика Ипотеки» использует различные инструменты рыночного фондирования. Так, в декабре 2019 года совместно с «ДОМ.РФ» было завершено размещение выпуска облигаций с ипотечным покрытием на 2,7 млрд рублей. Обеспечением по ценным бумагам выступал пул кредитов, сформированный НФИ.