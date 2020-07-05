ВТБ намерен взыскать с кипрской Swisspro Capital Ltd. 185 млн долларов, которые банк по решению суда обязан выплатить «Роснефти», заявили РБК в пресс-службе ВТБ.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга принял иск от «Роснефти» к ВТБ в начале мая, а через два месяца, 30 июня, производство по делу было прекращено, так как стороны пришли к мировому соглашению. Компании договорились, что банк выплатит всю сумму по исковому заявлению (184,8 млн долларов) в счет исполнения своих обязательств по аккредитивам. Выплаты будут происходить ежемесячно с конца июля 2020 года по конец июня 2021-го.

По соглашению сторон какие-либо проценты не устанавливаются, за исключением случаев нарушения графика выплат. После выплаты всей суммы обязательства ВТБ по аккредитивам прекратятся.

ВТБ открыл аккредитивы для Swisspro, через которые кипрская компания намеревалась проводить оплату «Роснефти» за поставку нефти по госконтракту 2014 года. Но в 2016-м нефтяная компания подала иск к Swisspro о взыскании задолженности за поставку сырья. Компания утверждала, что поставила покупателю четыре танкера нефти, однако он заплатил только за один.