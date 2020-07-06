В период карантина 30% малых и средних предприятий (МСП) реализовали возможность онлайн-оплаты продукции через сайт, а 52% ожидают роста онлайн-трансакций в будущем, пишут «Известия» , ссылаясь на данные исследования Visa. Также в активную фазу распространения коронавируса 38% россиян впервые купили продукты онлайн и около 23% стали пользоваться доставкой провизии на дом.

Тинькофф Банк зафиксировал прирост новых заявок на подключение интернет-эквайринга на 30% еще в марте, в апреле — мае повышенный спрос сохранился. В банке отметили: в апреле в два раза увеличилось число заявок на услугу «магазин без сайта» для реализации через соцсети. Число новых компаний, подключивших прием онлайн-платежей через «Яндекс.Кассу», за первые пять месяцев года выросло в среднем на 33% относительно числа обращений в прошлом году, сообщили в компании. В апреле — мае Росбанк получил более 2,9 тыс. заявок на подключение интернет-эквайринга — интерес к услуге проявил каждый четвертый клиент, открывший счет в банке, заявили в банке. Как отметили в Делобанке, с марта по май этого года оборот интернет-эквайринга вырос в два раза.

По словам экспертов, так как точки продаж закрылись, другого варианта вести свое дело, кроме как принимать оплату через сайт, просто не было. С другой стороны, на рынок вышли и крупные игроки (Ozon, Wildberries, Сбербанк), произошла монополизация электронной коммерции. Около 60—70% онлайн-ретейлеров из сегмента МСП в городах-миллионниках настроили у себя платежи через сайт, остальные принимают деньги через курьера либо наличными, либо через терминал. По словам экспертов, сейчас онлайн-оплата — это не просто удобный функционал, а необходимость.

Главная причина роста электронной коммерции в пандемию — снижение Центробанком максимальной ставки эквайринга для онлайн-ретейла до 1%, уверен глава АКИТ Артем Соколов. По его словам, интернет-эквайринг также позволяет использовать новые технологии, например оплату с помощью биометрии лица. Если ЦБ сохранит административное регулирование, компании будут развивать самые инновационные методы, пообещал глава АКИТ.

В ЦБ отметили, что ставки были ограничены именно для онлайн-торговли, поскольку при интернет-эквайринге издержки банков меньше. В качестве альтернативы Банк России предлагает оплату по QR-кодам через СБП, где комиссия не превышает 0,7%: такую возможность внедрили уже 11 банков в 11 тыс. торговых точек.