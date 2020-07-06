Власти Кипра пересматривают решение о выдаче «золотых паспортов» бывшим совладельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым, пишет РБК , ссылаясь на директора департамента международных финансовых институтов и финансового управления Минфина Кипра Кириакоса Какуриса. По его словам, проблемы были выявлены на очень раннем этапе в результате продолжающейся проверки, которую Министерство внутренних дел проводит по всем успешным участникам программы инвестиций. Гражданство этих лиц находится под пересмотром, сообщил Какурис. Он пояснил, что такая информация содержится в письме министра финансов Кипра Константиноса Петридиса депутату Бундестага Петеру Байеру.

Попытки расследовать сделки братьев Ананьевых за рубежом предпринимают бывшие VIP-вкладчики Промсвязьбанка. В 2017 году, до санации кредитной организации, они конвертировали вклады в кредитные ноты Peters International (Cayman) Limited. Как считают вкладчики, они вложились в ноты в результате мисселинга, так как сотрудники банка объясняли, что инвестиции гарантированы лично Ананьевыми. Дело на 40 млн долларов в Высоком суде Лондона вкладчики проиграли, и суд обязал их оплатить судебные расходы Ананьевым в размере около 2,7 млн долларов. Теперь они пытаются вернуть деньги через нанятую в США в качестве лоббиста фирму бывшего окружного прокурора Бада Камминса Law Office of Bud Cummins.

Суд признал незаконной продажу компанией Ананьевых акций ПСБ самому банку перед санацией Суд обязал компанию братьев Ананьевых вернуть истцу более 19,6 млн рублей.

Камминс написал замглавы Минфина США Сигал Манделькер о кейсе бывших вкладчиков Промсвязьбанка и попросил ее провести расследование. Также юристы Камминса ввели в курс дела и депутата Бундестага Петера Байера, который является координатором трансатлантического взаимодействия при правительстве ФРГ. Байер сообщил, что считает необходимым «повышать осведомленность среди союзников о таких кейсах».

По данным германского депутата, в настоящее время «финансовые разведки нескольких стран изучают сделки братьев». Он сказал, что «в некоторых юрисдикциях роль бывшего менеджмента банка и независимых директоров, которые управляли компаниями-пустышками, окажется под предметом изучения и форензика (процедур по выявлению корпоративного мошенничества. — Прим. ред.) на предмет законности».