Международные инвесторы активно сокращают присутствие на российском рынке, пишет «Коммерсант» . По информации Bank of America и BCS Global Markets, за неделю, закончившуюся 1 июля, инвесторы вывели из фондов акций, вкладывающих средства в российские бумаги, 90 млн долларов — в 4,5 раза больше, чем неделей ранее. Из фондов облигаций, в том числе глобальных, инвестирующих в Россию, инвесторы вывели более 70 млн долларов (против притока в 30 млн долларов неделей ранее).

Международные инвесторы сокращают рисковые вложения по всему миру. Из фондов акций они выводят средства как в развитых странах (из фондов США — 4,8 млрд долларов, фондов Европы — 1,3 млрд долларов), так и в развивающихся странах (3,1 млрд долларов). Оттоки из облигационных фондов затронули только развивающиеся рынки (1,9 млрд долларов), тогда как в фонды облигаций инвестиционного уровня шел приток (12,3 млрд долларов). Также в качестве альтернативы для вложений инвесторы выбирали и «золотые» фонды, где приток составил 2 млрд долларов.

По мнению экспертов, многие опасаются второй волны пандемии и повторного введения ограничительных мер. Вместе с тем участники рынка отмечают, что Россия в этом плане стоит несколько особняком. В частности, вирус вроде бы взят под контроль, и предприятиям снова разрешили работать. К тому же недавно была снижена ключевая ставка и приняты дополнительные меры по поддержке экономики. Однако опять возникли разговоры о возможном введении новых санкций со стороны США. Высокая степень неопределенности как на мировом, так и на российском рынке в ближайшее время сохранится, эксперты допускают очередную резкую смену настроений инвесторов.