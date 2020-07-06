Из-за отставки главы Нацбанка Украины Якова Смолия стране вновь грозит банкротство. Об этом, как передает РИА Новости, пишет немецкая деловая газета Handelsblatt.

Смолий, занимавший должность главы Нацбанка с марта 2018 года, в среду на прошлой неделе написал заявление об отставке, объяснив это «систематическим политическим давлением» на НБУ, и подал заявление президенту. Верховная рада Украины по предложению президента страны Владимира Зеленского в пятницу уволила Смолия с должности.

«Теперь Украине как государству вновь грозит банкротство. Дело в том, что Киев должен в срочном порядке обеспечить погашение задолженности перед иностранными кредиторами на несколько миллиардов. Только в этом году Украине нужно будет рефинансировать старые кредиты в объеме 17 миллиардов долларов, срок погашения которых уже истекает», — пишет автор материала.

Рада проголосовала за отставку главы Нацбанка Украины Якова Смолия Украинский парламент отправил в отставку главу Национального банка Украины Якова Смолия, после того как он сообщил о политическом давлении на него и написал заявление об увольнении. Об этом сообщает ТАСС.

Из-за неожиданной отставки Смолия, как отмечается в статье, был остановлен выпуск еврооблигаций, которые 8 июля планировалось разместить на Лондонской бирже.

С 2014 года Украина смогла выжить в финансовом отношении только благодаря «исчисляемой в миллиардах» помощи со стороны Международного валютного фонда, говорится в материале.

По мнению аналитиков, уход Смолия является ударом в лицо для Зеленского, а также вотумом недоверия в отношении его повестки в области реформ, пишет Handelsblatt. Так, эксперт по Украине, старший независимый стратег лондонской компании по управлению активами BlueBay Тимоти Эш назвал отставку главы НБУ «тяжелым ударом для Украины, а также большим риском для рыночно-финансовой стабилизации страны».

Ранее глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что страна рассчитывает до конца года получить 3,5 млрд долларов от МВФ по новой программе, до 1 млрд долларов от Всемирного банка, а также более 1 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза.



По словам главы МВФ Кристалины Георгиевой, новая программа поддержки Украины связана с большим риском и неопределенностью. По ее мнению, по мере восстановления экономики после кризиса понадобится ужесточение бюджетной политики.