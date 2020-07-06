Клиенты Сбербанка теперь могут переводить средства с карт банка в «QIWI Кошелек» и обратно, а также пополнять карты банка с терминалов QIWI. Единовременный платеж составляет от 10 рублей до 15 тыс. рублей, уточняется в релизе кредитной организации.

Перевод с карты Сбербанка в «QIWI Кошелек» осуществляется по номеру телефона получателя средств. Операции доступны в «Сбербанке Онлайн» и устройствах самообслуживания, комиссия при этом не взимается.

Деньги с баланса «QIWI Кошелька» на карту Сбербанка можно перевести на сайте и в мобильном приложении, также можно пополнить карту наличными в терминалах QIWI по номеру телефона либо по номеру карты получателя средств. При переводе по номеру телефона комиссия составляет 2,9% от суммы перевода плюс 50 рублей, по номеру карты — 2% от суммы перевода плюс 50 рублей.



Пополнить «QIWI Кошелек» наличными можно в устройствах самообслуживания Сбербанка. Условия соответствуют тарифам банка в регионе пополнения.