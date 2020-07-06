Пандемия негативно влияет на планы по сокращению бедности, но никто не собирается сидеть сложа руки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Доля россиян, живущих за чертой бедности, в 11 регионах страны в 2019 году превысила 20%, в среднем по России она была выше 12%, при этом в Ямало-Ненецком округе этот показатель составил минимальные 5,6%, а в Тыве оказался максимальным — порядка 35%, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

«Я не берусь комментировать это исследование РИА Новости, я с ним не имел возможности ознакомиться. Что касается уровня бедности, то вы знаете, что борьба за сокращение количества тех, кто находится ниже уровня бедности, является одним из главных приоритетов и президента Путина, и нашего правительства», — сказал Песков.

Глазьев представил стратегию ликвидации бедности в России за три года Академик РАН представил стратегию модернизации и опережающего развития российской экономики.

Он напомнил, что действует целый ряд программ, направленных на сокращение бедности.

«Иногда, к сожалению, мировая реальность, такая как всемирный кризис 2008 года, как беспрецедентный кризис в связи с пандемией 2020 года, негативно влияет на реализацию этих планов правительства. Тем не менее это не значит, что кто-то собирается сидеть сложа руки. Нацпроекты работают. Да, в них могут вноситься корректировки, но они работают, здесь идет планомерная работа», — добавил Песков.