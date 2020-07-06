Держатели Opencard банка «Открытие» смогут бесплатно путешествовать по России и миру: забронировать отели, авиа- и железнодорожные билеты можно с помощью накопленных бонусов, даже если баланс карты равен нулю. Об этом в понедельник сообщили в банке, уточнив, что при полной оплате бонусами финучреждение дает дополнительную скидку в 20% на любое бронирование или билет.

«Это первая в России программа лояльности для путешественников, которая предусматривает значительный дисконт к стоимости путешествия при оплате бонусными рублями», — отмечается в релизе «Открытия».

Забронировать отели и билеты держатели Opencard могут на портале travel.open.ru. Клиентам доступна как частичная, так и полная оплата путешествия бонусами.

В банке напоминают, что Opencard позволяет получить кешбэк в размере до 3% за любые покупки и до 11% — за покупки в любимых категориях. Заработанные бонусные рубли можно превратить в реальные деньги и компенсировать любую покупку или оплатить отели и билеты на портале travel.open.ru.



Чтобы забронировать поездку и воспользоваться скидкой в 20%, необходимо пройти авторизацию в личном кабинете на travel.open.ru и при оплате нужного билета или отеля выбрать опцию «Использовать бонусные рубли для оплаты». Скидка будет применена автоматически при полном расчете бонусами с Opencard.