Росгосстрах Банк (РГС Банк) расширил продуктовую линейку для автомобилистов, предложив кредитную «Дорожную карту» с повышенным кешбэком. Оформить заявку на кредитную карту можно за пару минут на сайте банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Кредитный лимит по «Дорожной карте» (до 500 тыс. рублей) определяется индивидуально для каждого клиента. Тратить его можно в том числе на ежедневное обслуживание авто, получая повышенный кешбэк в 7% при оплате парковок, дорожных сборов и пошлин, топлива и покупок на АЗС, обслуживания на автомойках, в автосервисе и СТО», — говорится в релизе.

Кредитная ставка по карте составит 19,9% годовых, льготный период на покупки по карте без оплаты процентов — 62 дня. Максимальный кешбэк также доступен при оплате товаров и услуг в категориях «Еда» и «Развлечения». На все остальные безналичные траты по карте действует базовый кешбэк 0,5%.

Кредитная карта выпускается в премиальной категории Platinum Masterсard, что позволит клиентам воспользоваться дополнительными скидками и привилегиями от платежной системы. Пользование «Дорожной» кредитной картой для клиента будет бесплатным при минимальной сумме безналичного ежемесячного оборота по карте от 30 тыс. рублей. В остальных случаях стоимость обслуживания составит 349 рублей в месяц.

По карте предусмотрено бесплатное снятие средств более чем в 70 тыс. банкоматов собственной и партнерской сети (банк «ФК Открытие», Сбербанк), а также пополнение без комиссии в банкоматах «ФК Открытие», в терминалах банка ТКБ в офисах СК «Росгосстрах» и в сети салонов «Билайн». Управление счетом доступно в интернет-банке или в мобильном приложении. «Дорожная карта» также может быть оформлена в дебетовом варианте, в том числе выпущена моментально, с аналогичной программой кешбэка, скидок и привилегий.